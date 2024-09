La truffa delle statuine benedette. Una nonna cade nella trappola

FUCECCHIO

Non è la prima volta. Un episodio simile era stato segnalato a marzo. Ora, ci risiamo. Con una variazione sul tema, è tornato il truffatore "porta a porta" che fa leva sul sentimento più puro che ci sia: quello verso la fede. L’avvertimento è scattato sui social ieri mattina e a darne notizia è stata propria la parrocchia di piazza Vittorio Veneto a Fucecchio. "Abbiamo avuto la segnalazione di un uomo che gira per le case del paese dicendo che domenica ci sarà una mostra di madonnine in Collegiata e, al contempo, cerca di venderne qualcuna spacciandole per benedette". Si dissocia da tutto ciò la Collegiata San Giovanni Battista che sottolinea di "non aver inviato nessuno a fare questo tipo di servizio" e si raccomanda di fare attenzione. Torna la paura delle truffe a stampo religioso. A marzo era stata la volta di centrini e santini. Una vendita casa per casa che aveva destato subito sospetti. Qualcuno, per un crocifisso in carta, aveva pagato anche 25 euro al malintenzionato. E così la preoccupazione è tornata a correre in rete, dove il passaparola è servito ad allertare i fedeli. Gli anziani sono i primi soggetti presi di mira perché sono più sensibili a far cadere ogni reticenza davanti ad un’immagine sacra. Buona fede e ingenuità, e la truffa è servita. Nella trappola ci è cascata anche una fucecchiese, nonna di tre nipotini, che tanto anziana e sprovveduta non è.

"Questo tizio si è presentato da me - racconta la donna, sui social, con amarezza condividendo la sua testimoniaza - Ho acquistato due statuine facendo anche una bella offerta. L’uomo mi si è avvicinato dicendo che erano benedette. A pensarci bene, non erano neppure ben fatte. Se le butto allora - conclude la donna con una punta di ironia - non avrò rimpianti".

