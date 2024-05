La truffa dell’abbraccio. Ma la vicina se ne accorge e mette in fuga la ladra

Due episodi simili e ravvicinati, avvenuti nel giro di appena tre giorni l’uno dall’altro. La tecnica è sempre la stessa: un caloroso abbraccio con la scusa di un saluto per sfilare la collana d’oro al collo del malcapitato e darsela a gambe levate. E’ successo a Sovigliana di Vinci e il passaparola tra i residenti, diffuso anche tramite i social network, ha un obiettivo chiaro: "Esortare chiunque a denunciare. Che si tratti di piccoli furti in appartamento oppure all’interno delle automobili, è importante segnalarlo, mettere in guardia il vicinato. Ormai siamo bersagliati, specialmente le persone più anziane". A parlare è Marco Mosca, residente in via Murri, che proprio ieri ha raccolto da una sua vicina di casa il racconto di un tentato furto con tecnica dell’abbraccio. Il fatto sarebbe accaduto intorno all 11 di ieri in via Sanzio a Sovigliana. "Una donna robusta con capelli neri raccolti che indossava una maglia bianca, ha rubato una collana dal collo di un’anziana della zona. Grazie all’intervento di una nostra vicina che ha assistito alla scena la ladra è stata rincorsa e durante la fuga si è liberata della refurtiva facendola recuperare".

La vittima - una donna di circa 70 anni, vivace e in gamba, residente in via Grocco - è stata avvicinata da una sconosciuta per un abbraccio. La scena è stata notata da un’altra residente della zona che stava percorrendo in auto la rotonda che si trova all’altezza del bar Leonardo per tornare a casa. "Arrivata in via Sanzio, la testimone lascia la macchina sul marciapiede e si precipita dalla vittima del furto proprio mentre la ladra le sta sfilando la collanina".

Smascherata, la malvivente getta subito la refurtiva a terra (che viene restituita alla proprietaria) e se ne va. Pochi giorni fa, lo stesso episodio sempre nella zona di Spicchio-Sovigliana, ma a dispensare abbracci in quel caso c’era un uomo. "Con la scusa di cercare un lavoro, disperato, si è avvicinato ad un’anziana che si trovava nel giardino della propria abitazione e le ha portato via la collana".

Y.C.