La Toscana è la prima Regione a testare ITalert, il Sistema Nazionale di Allarme Pubblico

Oggi si svolgerà la prima fase della sperimentazione del sistema ITalert, il Sistema Nazionale di allarme pubblico che informerà la popolazione in caso di gravi emergenze. La Regione Toscana sarà la prima regione a testare il sistema con il coinvolgimento diretto di tutti i cittadini che riceveranno sul proprio smartphone un messaggio di test. Nessuna azione sarà richiesta da parte dei destinatari, se non prendere visione del messaggio ed eventualmente compilare il questionario. Tuttavia le attività in corso sul telefono verranno interrotte per alcuni istanti per la presa visione del messaggio. Quando sarà operativo, per determinati eventi emergenziali, il Servizio Nazionale della protezione civile con IT-alert integrerà le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione, allo scopo di favorire l’adozione delle misure di autoprotezione in rapporto al rischio.