La Timenet soffre ma vince col Porcari

Timenet Empoli

3

Volley Porcari

2

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Bartalini (3), Buggiani, Bernardeschi (9), Donati (20), Benvenuti (13), Mancuso (11), Tagliavia, Falchi, De Nisco, Giraldi, Genova (L). N.E. Pieri. All. Dani

MC DONALDS VOLLEY PORCARI: Bangoni, Battellino, Caseti, Coselli, Crecchi, Degl’Innocenti, Innocenti, Milicia, Monchi, Ricci, Agostini (L). All. Grassini

Arbitri: Massi e Nannicini di Pisa

EMPOLI Vittoria sofferta che non ha risparmiato emozioni ai tantissimi spettatori accorsi a tifare sugli spalti quella conquistata ieri sera al PalAramini dalla "Timenet" Empoli contro il quotato Volley Porcari. Le giallonere vengono raggiunte dalle lucchesi sul 10-10, dopodiché è un testa a testa fino al 18-18 quando l’arbitro ferma il gioco per l’infortunio occorso alla centrale rossonera Ricci. Alla ripresa, le lucchesi passano in vantaggio costringendo coach Marco Dani a chiamare il time out sul 20-22. Le sorti si invertono ma la chiusura non è facile per la "Timenet" che si impone comunque 26-24. Il braccio di ferro continua nel secondo set con le due formazioni che si danno battaglia e Porcari che riesce a mantenere un vantaggio di due lunghezze. I break chiesti dal tecnico giallonero non bastano a spingere le sue ragazze a raggiungere le avversarie e il finale è 21-25. Nel set successivo la musica cambia e la "Timenet" torna padrona del campo imponendosi subito in avvio con un eloquente 8-2; sul 10-2 su cui è Grassini a fermare il gioco. La reazione delle ospiti arriva ma oramai le giallonere hanno preso il largo e chiudono 25-12. Le empolesi provano a ripetere l’impresa anche nel quarto set ma vengono raggiunte e superate, tanto che coach Dani chiama time out sul 6-9. Il richiamo funziona e la "Timenet" è protagonista di due recuperi (14-14 e poi 18-18) ma le ospiti allungano il passo e chiudono 18-25. Al tie-break la "Timenet", al cambio campo doppia le avversarie (8-4). Niente sembra arrestare le tigri che con una raffica di attacchi ed aces si portano sul 14-11 contenendo le ospiti fino al 15-13 finale. La "Timenet" osserverà un turno di riposo per disputare poi la partita cruciale per la promozione in "B2".