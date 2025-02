La tempesta su Fucecchio: "Danni ingenti al Pacini"

Il maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore in varie zone della Toscana, lasciando il segno sui territori, anche stavolta, non ha risparmiato Fucecchio che, ricordiamo, fu pesantemente toccato dalla tempesta Ciaran del novembre 2023. Dal pomeriggio di giovedì la città del Padule e di Montanelli è stata interessato da una forte perturbazione a seguito della quale ieri mattina, è stato aperto il Centro Operativo Comunale, per il monitoraggio della situazione e delle aree più critiche. Da una prima ricognizione sul territorio – il reticolo idraulico ha sostanzialmente retto l’urto della pioggia battente e del temporale – la situazione è risultata sotto controllo. Con un’unica, importante, eccezione. A fare le spese del maltempo, stavolta, è stato l’interno del Teatro Pacini, che ha sospeso le attività in programma da ieri sera fino a domenica. Subito si è messa in moto la macchina comunale per verificare lo stato delle cose. L’evento eccezionale – fa sapere l’amministrazione comunale dopo il sopralluogo – ha comportato una modifica al corretto smaltimento delle acque meteoriche che si sono infiltrate all’interno dei locali.

L’amministrazione e il personale dell’ufficio tecnico hanno già effettuato i controlli capillari dentro il teatro e "la situazione risulta sotto osservazione". Inoltre l’amministrazione comunale, insieme al gestore del teatro, "è già impegnata a quantificare i danni che, da una prima ricognizione, sembrano ingenti". Non è stato possibile sapere, nelle giornata di ieri, i dettagli precisi dei danneggiamenti che – da quanto appreso – non sarebbero concentrati nell’area del teatro, ma ai livelli superiori.

È anche in ragione di tutto questo che sono state sospese le attività in programma, in attesa di definire l’impatto che i danni provocati dal maltempo avranno sul prosieguo della stagione di prosa e della stagione dedicata alle scuole, oltre alla programmazione delle proiezioni cinematografiche e delle attività di formazione. La sindaca Emma Donnini, ieri pomeriggio, ha spiegato: "La perizia sarà pronta entro lunedì. I nostri tecnici e il gestore stanno osservando la situazione – ha detto il primo cittadino –. Non è, al momento, possibile essere più precisi sui danni". Per quanto riguarda il quadro dell’intero territorio, il Comune ha anche attivato il numero dedicato 0571 268303 per segnalare eventuali criticità.

Carlo Baroni