La straordinaria vocazione turistica Il comune di Montaione da record È fra i primi trenta in Toscana

La vocazione turistica di Montaione è consolidata, ma questa comunità nel cuore della Valdelsa è un po’ come una grande artista, che quando pensiamo abbia già espressa tutta la sua bravura, ecco che propone un’opera nuova e riesce ancora a stupire. Ne sa qualcosa il sindaco Paolo Pomponi, che proprio in questi giorni ha dato conto dei nuovi traguardi che l’offerta turistica di Montaione è riuscita a superare. "Ci sono vari modi e strumenti per comprendere il valore turistico di Montaione – ha scritto Pomponi sul suo profilo social – uno di questi è l’analisi svolta dal dipartimento di economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, analisi che le è stata commissionata dall’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica sui flussi turistici, appunto, del 2022. I risultati sono stati pubblicati sul Bollettino Turistico della Regione Toscana di luglio 2023". E, numeri alla mano, detti risultati sono decisamente importanti.

"Fra i vari aspetti presi in considerazione – prosegue il sindaco – sono stati elaborati i dati dei flussi turistici (“arrivi”, quante persone fisiche, e “presenze”, quanti pernottamenti, si sono avuti in una località) del 2022 per i 273 comuni della Toscana. L’analisi ha elaborato 3 indicatori basati su arrivi 2022, presenze 2022, superficie territoriale (kmq) al 1° gennaio 2022, popolazione residente al 31 dicembre 2021. Per due di questi indicatori, Montaione rientra fra i 30 comuni più turistici della Regione". E’ necessario considerare che si parla della Toscana, nel 2022 terza regione italiana per presenze turistiche (24 milioni), e di ben 273 comuni. "Per “l’indice di concentrazione della domanda turistica” – racconta ancora Paolo Pomponi – siamo al 23° posto, mentre per “l’indice di pressione della domanda turistica” siamo all’11° posto. Ma soprattutto, siamo il 3° comune che non sia località balneare. Questi sono dei grandissimi risultati, di cui andare orgogliosi, che certificano il nostro eccezionale protagonismo in campo turistico e la nostra leadership fra i comuni toscani del ’turismo rurale’ e del ’turismo verde’". A dimostrazione di quanto sia determinante oggi mostrare concretamente l’impegno per la tutela ambientale arriva un altro riconoscimento internazionale per il Comune. Nel 2024 il Belgio avrà il semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione europea e nell’occasione il governo delle Fiandre, a marzo, riunirà 550 sindaci “Fit for 55” per evidenziare la via da seguire per le iniziative di sostegno del ’Green Deal’ dell’Unione Europea per i governi locali, sulla base di esperienze pratiche. E Montaione, attraverso il sindaco Paolo Pomponi, è già stata invitata a partecipare.

Fran.Ca.