La sindaca Rossetti e l’assessore Tanganelli a Roma. Hanno accompagnato Vittoria Tognozzi dal Presidente

C’erano anche la sindaca Simona Rossetti e l’assessore Alessio Tanganelli nel gruppo che si è recato a Roma in occasione dell’attribuzione a Vittoria Tognozzi, testimone dell’eccidio del Padule del 23 agosto del 1944, dell’onorificenza di Commendatore dell’ordine al Merito della Repubblica da parte del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. "Con i Comuni di Fucecchio, Larciano, Monsummano e Ponte Buggianese abbiamo in questi anni onorato la memoria e ascoltato tante volte Vittoria - ha dichiarato Rossetti – Insieme agli altri testimoni ha sempre ricordato il terrore di quei momenti, il dolore per la perdita della madre e delle sorelline, la voglia di portare avanti un impegno di memoria e di pace". Vittoria Tognozzi ha sempre partecipato alle cerimonie organizzate dal Comune al Giardino della Meditazione “Lensi”, per ricordare il triste anniversario dell’Eccidio.