La sfida di nascere prematuri. Progetti per sostenere la crescita

EMPOLI

Focus e incontri divulgativi a sostegno dei genitori fin dai primissimi attimi di vita. Venerdì 17 novembre ricorre il quindicesimo anniversario della Giornata Mondiale della Prematurità e anche quest’anno la Usl Toscana Centro promuove questa tematica, attraverso dei momenti di incontro con la popolazione, le famiglie e le autorità locali per illustrare i progetti e le modalità che sostengono la crescita e lo sviluppo dei neonati prematuri. In particolare il reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, diretto da Roberto Bernardini, in collaborazione con infermieri, neuropsichiatri, fisioterapisti, ostetriche e gli psicologi ospedalieri organizza, dalle ore 14.30 alle 16.30, all’interno della sala riunioni, un incontro divulgativo aperto ai genitori.

Durante il pomeriggio sarà poi affrontato il tema "Gesti semplici per grandi risultati" con l’illustrazione del percorso del neonato prematuro attraverso le figure che lo accompagnano dalla nascita alla dimissione fino a tutto il percorso di vita. Nel dettaglio saranno effettuati dei focus su alcune tematiche: "Il prematuro tra Nido, Pediatria e Follow-up Neonatologico", "Lo sviluppo neuro-evolutivo e la relazione madre bambino, il ruolo della neuropsichiatra", "La cura del movimento e della postura, il ruolo della fisioterapista", "La Psicologia Clinica Ospedaliera".

Da sottolineare alcuni dati: nel 2022 delle totali 6732 nascite nei presidi ospedalieri dell’Azienda USL Toscana Centro, 414 sono state le nascite pre-termine prima della 37esima settimana. Nel dettaglio all’ospedale di Empoli sono stati 54 i parti pre-termine su 941 totali nello stesso anno. Per fare un paragone il primato spetta a Prato che ha visto un più alto numero di nascite nel 2022, cioè 1855, di cui 155 pre-termine, a Torregalli ci sono state invece 116 gravidanze pre-termine su 1437 totali, mentre a Pistoia 56 su 1085. Inoltre ne sono state registrate 20 su 928 gravidanze all’ospedale Santa Maria Annunziata a Bagno a Ripoli, a Borgo San Lorenzo 8 su 333 e infine a Pescia 2 su 141 complessive.

È stato analizzato in aggiunta il dato delle gravidanze avvenute fuori dall’ambiente ospedaliero che sono state un totale di 12 di cui 2 pre-termine. Per rendere ancora più visibile l’iniziativa, anche a livello ottico, il 17 novembre alcuni monumenti, piazze, edifici ed ospedali in diverse città della Toscana, così come in molte altre zone d’Italia e del mondo, verranno illuminati di viola che è il colore simbolo della giornata e della prematurità. A Empoli sarà l’ospedale San Giuseppe a colorarsi e prendere luce.

Ilaria Masini