La Sesa festeggia 50 anni Con una crescita record

La Sesa taglia il traguardo del mezzo secolo di attività e festeggia chiudendo l’esercizio al 30 aprile 2023 con una forte crescita di competenze tecnologiche (4.717 dipendenti, +13,3%) e un portafoglio di clienti pari a circa 40.000 imprese operanti in Italia e in Europa. Si tratta di risultati finanziari consolidati, sia a livello di ricavi (2,9 miliardi di euro, +21,7%) che di redditività (Ebitda pari a 209,4 milioni, +24,9%), grazie al posizionamento di successo nelle principali aree dell’innovazione digitale.

Si chiude dunque nel migliore dei modi un periodo di 4 anni di crescita record, con un incremento medio composto annuale dei ricavi pari al 17% (da 1,55 miliardi di euro nel 2019 ai 2,9 attuali) e dell’Ebitda pari al 29,6% (da 74,3 a 209,4 milioni). Alla luce delle 8 acquisizioni già effettuate da inizio 2023 e di quelle in corso di valutazione, nonché della solida domanda di digitalizzazione di imprese e organizzazioni, il gruppo Sesa conferma l’andamento favorevole con aspettative di crescita dei ricavi e della redditività operativa sostanzialmente in linea con il track record di lungo termine.

Il CdA ha deliberato di proporre all’assemblea dei soci del 28 agosto (in prima convocazione) e del 29 agosto (in seconda) l’approvazione del bilancio integrato di esercizio con la distribuzione di un dividendo pari a 1 euro per azione, in aumento rispetto agli 0,90 del precedente esercizio. Inoltre, Sesa ha distribuito un valore economico complessivo di 309 milioni di euro (+24%), che si conferma per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane, prolungando il trend di crescita di lungo termine. In sensibile ampliamento i programmi di assunzioni (760 nell’anno fiscale, +25%), gli investimenti per lo sviluppo delle competenze (oltre 69.000 ore di formazione, +14%) e i programmi di welfare, sempre più articolati, a supporto di genitorialità, diversità, benessere e work-life balance dei lavoratori. Inoltre, grazie agli investimenti e programmi avviati negli ultimi due esercizi si registra un forte miglioramento dei principali indicatori di performance ambientale.

"Chiudiamo un ulteriore esercizio di forte crescita del valore generato per tutti gli stakeholder, consolidando il ruolo di player di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica – commenta Alessandro Fabbroni, Ceo di Sesa –. Proseguiremo il percorso di crescita sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder anche nell’esercizio 2024".