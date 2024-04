"La sede di Petrazzi è pericolosa". Il sindacato: esposto in procura

Il crollo di una porzione dell’immobile che ospita l’attuale caserma dei vigili del fuoco di Castello impedirebbe ai pompieri di fruire in toto dello stabile, mettendone a repentaglio (perlomeno in linea potenziale) l’incolumità stessa. Questo, se non altro, è quanto sostengono i sindacalisti dell’USB VVF Toscana, che al termine di una serie di sopralluoghi effettuati in alcune caserme di tutta la regione hanno esternato l’intenzione di presentare un esposto in procura per quanto concerne gli immobili in condizioni più critiche. E fra questi, c’è l’attuale stabile di Petrazzi. "Il crollo di una parte dell’edificio impedisce la piena funzionalità dello stesso e i locali dove il personale opera non hanno nessuna conformità impiantistica e di fruibilità – hanno spiegato i coordinatori del sindacato - Ci auguriamo pertanto che la magistratura intervenga, se ritiene che si stiano mettendo a rischio le condizioni di tutela della salute dei lavoratori". Qualche settimana fa il comando provinciale dei vigili del fuoco aveva dato mandato di pubblicare un avviso per saggiare la disponibilità di un immobile da 1250 quadri da adibire a nuova sede del distaccamento di Castelfiorentino, almeno per i prossimi sei anni. Più o meno in contemporanea, il sindaco Alessio Falorni aveva anticipato in consiglio comunale che la nuova caserma non sarà più a Malacoda, ma "in un’area vicina alla 429".

"Ma se il comando provinciale ha indetto un avviso pubblico, molto probabilmente è perché i tempi della nuova ipotetica caserma si preannunciano lunghi e con riferimenti precari – ha attaccato Susi Giglioli, capogruppo della Lega - dal 2016 il sindaco sembra non sapere dove si trovassero i fondi stanziati, né a quale titolo mostrasse pubblicamente le chiavi di un immobile. E nemmeno dove ad oggi sorgerà la prossima caserma: nemmeno i vigili del fuoco, a giudicare dall’esposto, non sembrano peraltro avallare questa nuova tempistica". Ulteriori sviluppi sul nuovo immobile potrebbero infine essere annunciati il prossimo 23 aprile. "Che l’attuale caserma presenti una situazione sulla quale è necessario intervenire, in primis sull’impiantistica, è assodato. Non mi risultano pericoli imminenti, né crolli", ha replicato Falorni ai sindacalisti.