La scuola di giornalismo. C’è la lezione di Quirico

Sarà Domenico Quirico, reporter del quotidiano torinese La Stampa a concludere la terza edizione della Winter School in Giornalismo Internazionale e nuovi media della Fondazione Montanelli Bassi. L’iniziativa si terrà al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio, in un incontro aperto alla cittadinanza così come avvenuto per la giornata inaugurale.

Corrispondente da Parigi e successivamente inviato di guerra in molte aree del mondo (Darfur, Sudan, Uganda,Tunisia, ed Egitto), Quirico ha seguito anche le Primavere arabe. Nel corso del 2013, mentre si trova in Siria come inviato di guerra, venne rapito e poi liberato l’8 settembre, dopo 5 mesi di sequestro, grazie ad un intervento dello Stato Italiano. Nello stesso anno si aggiudicò il premio nazionale di scrittura Indro Montanelli.

Quirico è autore di numerosi volumi legati alle sue esperienze, tra cui "Kalashnikov: Dal Vietnam a Gaza, in un’arma la storia del secolo". L’ingresso è gratuito ma è consigliata la prenotazione inviando una e-mail a [email protected]. Inoltre la Fondazione ricorda che è tuttora aperta al pubblico, la mostra "Un’avventura di carta e inchiostro: Indro Montanelli tra giornali e riviste", che tratta il percorso giornalistico di Montanelli, dall’esordio sul “Frontespizio” del 1930 all’ultimo intervento sul Corriere della sera.