La scuola dell’infanzia per Nadia e Caterina

Entro questo mese, e la data giusta può essere proprio il 27 per il trentesimo anniversario della strage, la scuola dell’infanzia di Limite sull’Arno verrà ufficialmente intitolata a Nadia e Caterina Nencioni con una cerimonia istituzionale. Il Comune ha messo nero su bianco l’organizzazione dell’evento. Nadia aveva 9 anni, la sorella Caterina appena 50 giorni. Insieme al padre Fabrizio (39 anni) e alla mamma Angela Fiume (36), morirono sepolte sotto le macerie della Torre dei Pulci, accanto agli Uffizi, fatta saltare in aria dall’autobomba del 27 maggio 1993 a Firenze. La famiglia Nencioni abitava a La Romola, paesino collinare a ridosso della bassa Pesa non distante dal Limitese. Davanti alla casa dove stavano, c’è oggi il parco con la lapide della poesia di Nadia sul tramonto, scritta sul quaderno pochi giorni prima della strage e considerata quasi profetica. Fu strage di mafia, questo ha sancito la lunga fase processuale. Nadia e Caterina sono due simboli di vite appena nate e stroncate dalla barbarie mafiosa.