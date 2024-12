La scuola del tifo con i piccoli fan del Genoa

Un incontro nel segno del tifo sano e dei valori dello sport. È così che i colori dell’azzurro Empoli hanno ‘accolto’ il rossoblù del Genoa attraverso l’iniziativa della Scuola del tifo di Empoli che ha invitato decine di piccoli supporter genoani in trasferta per la sfida di campionato al Castellani.

Sabato mattina l’assessora allo Sport, Laura Mannucci, ha aperto la sala del consiglio comunale per un saluto istituzionale alle ragazze e ai ragazzi di Genova in attesa di tifare la loro squadra del cuore.

La scuola del tifo, ogni anno impegnata nell’organizzare eventi dedicati ai valori sani del calcio e del tifo grazie alle istituzioni di zona e all’Empoli Fc, ha organizzato l’iniziativa, prima portando il gruppo di giovani tifosi in giro per il centro città ancora addobbato per il Natale, poi in municipio con il dono di un gadget dedicato. "Ringrazio Claudio Del Rosso e Athos Bagnoli per aver promosso questa iniziativa che l’amministrazione ha accolto con entusiasmo, perché crediamo nell’importanza di trasmettere i valori dello sport e della sana tifoseria - ha commentato l’assessora Mannucci -. Il lavoro di promozione di una sensibilità positiva verso il tifo è qualcosa che promuoviamo da tempo e a breve lanceremo un’iniziativa dedicata proprio come amministrazione comunale".

La bella visita in città è avvenuta grazie al Genoa Supporters Academy, il progetto ideato per giovani dai 3 ai 16 anni, che si pone come obiettivo quello di mixare l’amore per il Genoa con i valori universali della sportività e far vivere a bambine e bambini un’esperienza formativa sotto il profilo della crescita personale.