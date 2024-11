La Scotti batte Moncalieri. Leghissa chiave del match

USE ROSA

59

MONCALieri

55

USE ROSA: Leghissa 12, Fiaschi n.e., Colognesi 10, Ruffini 3, Tarkovicova 7, Ianezic 7, Castellani 2, Ndiaye 2, Chelini n.e., Casini 2, Antonini 2, Vente 12. All.: Cioni

MONCALIERI: Sammartino 6, Ngamene 6, Cordola 2, Pasero 2, Corgnati, Mitreva 13, Gesuele, Grosso 3, Salvini 13, Avagnina 3, Nicora 7, Obaseki. All. Terzolo

Arbitri: Antimiani di Montegranaro e Renga di Folignano

Parziali: 18-14; 35-32; 41-40.

EMPOLI – Quinta vittoria di fila per l’Use Rosa, che al termine di un match non certo esaltante porta a casa altri due punti preziosi. Dopo sette giornate le biancorosse empolesi restano infatti in testa con Galli San Giovanni, seppur con una gara in più. Stavolta a tenere a galla la squadra nei momenti peggiori è una diciottenne di belle speranze, Elisa Leghissa, non tanto per il fatto di segnare 12 punti, quanto per i momenti nei quali li segna, oltretutto in una serata nella quale, su 58 tentativi dal campo, nel cesto ce ne vanno appena 20.

Se con La Spezia erano stati una tragedia i liberi, stavolta sono i tiri da sotto a finire sul banco degli imputati, con errori che non possono e non devono essere commessi. Ma è anche la serata di Stella Tarkovicova, la slovacca a Empoli da pochi giorni e subito protagonista nel finale quando entra in campo e dà la scossa ad una gara che non ne voleva sapere di venire dalla parte biancorossa. Il biglietto da visita è buono, ora non resta che darle il tempo di entrare nei meccanismi della squadra.

Si.Ci.