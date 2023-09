La Sammontana fa scuola. Manager a confronto

Una serie di incontri tra manager e professionisti per favorire la cultura industriale. Il ciclo di appuntamenti ’StabiliMenti Apert*’, promosso da BiG Academy fa tappa a Vinci e si ferma alla Sammontana lunedì alle 16. Un’iniziativa per condividere il patrimonio di conoscenze e competenze e per ispirare i manager di domani. Dopo il primo incontro, negli stabilimenti di Laviosa Spa a Livorno, sarà la Sammontana Spa ad aprire i suoi stabilimenti di via Provinciale Mercatale per dare spazio a chi vorrà accrescere le proprie competenze.

Ad accogliere manager e professionisti saranno Lorenzo Bagnoli e Chiara Di Cesare di Sammontana e Andrea Paci dell’Università di Firenze, che ripercorreranno la storia di questa grande azienda del territorio, per scoprire i segreti di una ricetta vincente, amata da tutti, che ne ha fatto un punto di riferimento nell’industria dolciaria del Paese. L’obiettivo è facilitare il confronto e lo scambio tra imprenditori che si trovano davanti a sfide e problematiche comuni, attraverso un approccio immersivo e pragmatico.

Sammontana, dunque, fa scuola: la partecipazione è gratuita, ma serve la prenotazione sul sito www.bigacademy.it, nella sezione ’news’ e poi ’Stabilimenti aperti’. "Durante gli eventi realizzati in questi anni da BiG Academy – spiega la direttrice Ludovica Fiaschi – ci siamo resi conto di quanta voglia ci sia, da parte delle aziende, di raccontarsi e condividere le proprie idee. Abbiamo scelto di andare direttamente nelle aziende perché crediamo che un approccio immersivo alle tematiche possa facilitare la comprensione e permetterci di condividere un’esperienza". BiG Academy è la prima business academy in Italia basata sull’approccio di conoscenza trasmessa tra ’pari grado’. Nata per volere di cinque aziende internazionali che operano in Toscana (Baker Hughes, El.En, Leonardo, Kme, Thales) in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, ha l’obiettivo di accrescere il livello di competitività delle imprese supportandole nel potenziamento delle competenze manageriali.