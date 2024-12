La sagra del pesce diventa un libro

Mezzo secolo di sagra… vuol dire aver attraversato generazioni e mondi, con intatta vitalità: sì, la sagra del pesce di Bassa è ormai tradizione, e ha tagliato il ragguardevole nastro dei 50 anni d’età. Si tiene di solito nel mese di luglio, e tra sette mesi avremo comunque un’edizione speciale. Possiamo già anticipare qualcosa poiché il Comune di Cerreto Guidi ha dato il patrocinio per la pubblicazione del libro "I 50 anni della Sagra del Pesce di Bassa".

La pubblicazione - così come spiega l’amministrazione - intende ripercorrere "le tappe fondamentali della tradizionale manifestazione, raccontando le sue origini, il suo sviluppo e la sua evoluzione attraverso le voci e le testimonianze di coloro che l’hanno vissuta in prima persona, sia come organizzatori che come partecipanti, raccogliendo una serie di racconti e ricordi provenienti da persone di diverse generazioni, con storie sui primi organizzatori, sui primi anni di svolgimento dell’evento, sulle difficoltà affrontate nel corso delle edizioni passate per far crescere e consolidare una manifestazione particolarmente sentita e amata dalla comunità di Bassa e non solo".

Il volume è arricchito da oltre 70 fotografie che serviranno a documentare visivamente la storia della sagra. Si vuole evidenziare come la manifestazione sia diventata, in questo mezzo secolo, un elemento identitario per la comunità di Bassa: anche occasione di incontro, di scambio culturale, come opportunità di valorizzazione dei prodotti locali.

Andrea Ciappi