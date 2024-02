La riscoperta del Subbuteo: torneo regionale con 50 appassionati

Telefonino spento, scollegati dalla tecnologia e con le energie concentrate sul panno verde per un’intera mattinata. Domenica al Circolo Arci ’I Praticelli’ di Castelfiorentino si disputerà il torneo regionale di Subbuteo. L’appuntamento alle 9 e sono attesi circa cinquanta partecipanti provenienti da tutta la Toscana. Si preannuncia una sfida avvincente per tutti gli appassionati del calcio da tavolo più famoso del mondo. Il torneo è aperto a tutti gli iscritti della Federazione (Fisct) e saranno presenti p una decina di club toscani. Promosso dal Subbuteo Club Castelfiorentino con il patrocinio del Comune (e il contributo della Banca Cambiano 1884 SpA) il Gran Prix prenderà il via al mattino una volta espletata la registrazione dei partecipanti. Le partite durano circa 20 minuti (10 per tempo) e saranno disputate su campi astropitch Subbuteo. Il torneo sarà di tipo individuale con gironi all’italiana formati da 4 giocatori, dai quali si accederà poi alla fase a eliminazione diretta, fino alle finali.

In palio tanti premi e una lotteria aperta a tutti i partecipanti. Il circolo Arci ’I Praticelli’ offre anche la possibilità di ristoro. Considerato il numero dei campi e il meccanismo a eliminazione diretta, nel pomeriggio sarà probabilmente concessa la possibilità di provare a giocare anche a chi non partecipa al torneo. Il costo di iscrizione è 12 euro (da pagare direttamente in sala il giorno del Gran Prix). Per iscriversi al Gran Prix (entro le 24 di giovedì domani) si può contattare il numero di telefono cellulare 338.7476169.

Diffuso in Italia a partire dagli anni Settanta e conosciuto in molti paesi del mondo, il Subbuteo è tornato in auge a Castelfiorentino una decina di anni fa, grazie a un primo nucleo di vecchi appassionati a cui in seguito si sono aggiunti diversi giovani che ai videogiochi preferiscono di gran lunga i passatempi di una volta.