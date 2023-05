La rinascita del Parco Corsini Tra workshop e spettacoli Al timone una rete di imprese

Si completa e si chiude un cerchio. Parco Corsini, non solo è al centro di un cantiere da mezzo milione di euro per la sua piena riqualificazione. Ma da oggi ha un gestore. Tutto con i fondi Pnrr. "Una rete di imprese - spiega il sindaco Alessio Spinelli – che organizzerà e coordinerà eventi sociali e culturali, rendendo questo luogo magnifico punto di riferimento per turisti, pellegrini, i fucecchiesi che non lo frequentano e che avranno un motivo in più per salire quassù". A Castello, dove affondano lontane e gloriose le radici della città. "È un passaggio importante questo – aggiunge l’assessore alla cultura Daniele Cei –. Ora abbiamo un gruppo di associazioni, tante competenze, altrettante passioni, che si occuperanno del parco, delle sue strutture e che lo aiuteranno a vivere". Il progetto è stato presentato ieri sera.

Tanti i progetti in cantiere. Eccone alcuni: workshop di pittura; incontri tra giovani con i ragazzi della Fondazione Andrea Bocelli Foundation; Experience tour; partecipazione civica col coinvolgimento di associazioni di volontariato, promozione sociale; Artigiani del sapere in collaborazione con il Consorzio Toscana Manifatture; e molto altro. Al timone l’Associazione Fucecchio Turismo - Exploring Fucecchio che all’inizio del 2022, ritenendo che il complesso del Parco potesse rappresentare un asset strategico per la promozione turistica del territorio ha intrapreso un dialogo con l’amministrazione comunale. Successivamente, l’amministrazione ha presentato un bando di gara per la valorizzazione e promozione del Parco Corsini finanziato con i fondi del Pnrr. Il bando riguardava la valorizzazione dell’identità dei luoghi, parchi e giardini storici "e il Comune di Fucecchio – è stato spiegato dai nuovi gestori – è stato bravo a intercettarlo presentando come oggetto del finanziamento proprio il Parco Corsini". L’Associazione, non potendo partecipare direttamente al bando (in quanto non è un operatore economico), ha cercato un referente di livello con cui collaborare e lo ha individuato nella Cooperativa Sociale Colori che opera con successo ormai da anni. È stato quindi costituito un contratto di rete tra imprese con Coop Colori e Coop Pegaso come proponenti, l’Associazione Fucecchio Turismo e alcuni associati dotati di specifiche competenze come main partner (Giovanni Malvolti con Iter Mentis per l’ambito culturale, Alessandra Santini con Fluida Design per gli eventi e Claudio Buglioni con Lavapiùbianco Strategic Design per la comunicazione). Tutti insieme, ora, valorizzeranno l’arte, la sua storia, le sue vocazioni.

Carlo Baroni