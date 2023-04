La rievocazione Ecco il giorno di Leonardo

Torna a Vinci il tradizionale appuntamento con il "Giorno di Leonardo", un’intera giornata di festeggiamenti per celebrare il compleanno del più illustre cittadino. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Vinci con il contributo del Comune, non è solo una rievocazione celebrativa ma anche un’esperienza ludica, didattica e interattiva, da fare calandosi direttamente nell’atmosfera leonardiana dentro il borgo. Come da tradizione a dare il via alla manifestazione di domani sarà alle 10.30 il Suono del Campano di Vinci, poi per tutto il giorno si susseguiranno una serie di appuntamenti: la visita guidata al fonte battesimale di Leonardo e trekking urbano fino al Santuario dell’Annunziata, la visita presso la Casa Natale di Anchiano, passeggiate naturalistiche alla scoperta dei luoghi e dei sentieri di Leonardo, street art e quadri viventi per le vie del borgo, laboratori creativi per bambini, lezioni di disegno, la sfilata del corteo storico, un percorso di escape urbana e l’immancabile taglio della torta di compleanno in piazza della Libertà. Se già nella scorsa edizione, tornata ad essere di fatto partecipata, si è voluto ripartire dalle radici storiche della manifestazione riprendendo i suoi passaggi e simboli che danno vita a questa "festa di compleanno" molto particolare, l’edizione 2023 vuole di fatto portare chi avrà il piacere di partecipare all’evento a vivere un’esperienza rievocativa totale. Il tema scelto per questa edizione, "Un giorno da Leonardo", definisce non solo il ritorno alle origini della manifestazione ma soprattutto la creazione di un’esperienza che farà rivivere Leonardo sotto molteplici aspetti partendo dai tratti storici che legano il genio alla sua città natale. Il riconoscimento di Manifestazione di Rievocazione Storica che ha portato "Il Giorno di Leonardo" all’interno dell’albo regionale ha spinto la Pro Loco Vinci, curatrice dall’edizione dal 2017, a puntare ancora di più sui tratti evocativi della vita di Leonardo, ripercorrendo le tracce delle esperienze più importanti vissute da Leonardo stesso. Fare esperienza significa conoscere, e accadrà calandosi direttamente nell’atmosfera leonardiana dentro il borgo di Vinci.