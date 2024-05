La Real Cerretese spreca troppo e perde la sua occasione per conquistare la finale play-off

Antella

1

Real Cerretese

0

ANTELLA: Vadi, Cipriani, Manetti Sac, Merciai, Rossi, Biondi, Picchi (90’ Lanotte), Tacconi (80’ Grattarola), Santucci, Maresca (73’ Mignani), Manetti Sam. (55’ Castiglione). A disp. Ugolini, Kortz, Liguori, Aprea, Tumminaro. All. Morandi.

REAL CERRETESE: Battini, Nieri (67’ Pagliai), Pisano (63’ Masoni), Fioravanti, Michelotti, Lamberti, Fedi (87’ Lelli), Cerboni (63’ Meucci), Melani, Bouhafa, Menconi. A disp. Nigro, Tolaini, Tramacere, Spinelli, Bosco. All. Petroni

Arbitro: Norci di Arezzo (assistenti Scellato di Prato e Casole di Pisa)

Reti: 58’ Tacconi

AGLIANA – Una rete nel primo quarto d’ora della ripresa e diversi errori sotto porta costano cari alla Real Cerretese, battuta di misura sul neutro di Agliana dall’Antella nella semifinale del quadrangolare play-off di Promozione. Svaniscono così i sogni di promozione diretta in Eccellenza per i biancoverdi ‘medicei’, che domenica prossima si giocheranno comunque la finale per il terzo e quarto posto contro il San Miniato Basso (sconfitto 8-7 ai rigori dal Grassina), utile a formare una graduatoria per eventuali ripescaggi nella categoria ‘regina’. Tornando al match del Bellucci, è la Real Cerretese a partire meglio confezionando subito un paio di interessanti occasioni: prima Fedi con il sinistro non riesce a imprimere forza e Vadi neutralizza senza patemi, poi su un traversone di Fioravanti è Bouhafa, appostato sul secondo palo, a non trovare lo specchio da ottima posizione. Con il passare dei minuti esce dal guscio anche l’Antella, che risponde con un tiro-cross di Sacha Manetti che si stampa sulla traversa e con un lancio in profondità per Tacconi, anticipato provvidenzialmente in uscita dall’attento Battini. La prima frazione si chiude quindi a reti bianche e la ripresa si apre sempre nel segno dell’equilibrio, con una certa supremazia fisica in mezzo al campo, però, da parte dell’Antella che al 58’ riesce a passare in vantaggio: palla persa in malo modo dalla Real Cerretese a centrocampo e ripartenza fulminante dei fiorentini con Tacconi che, dopo l’uscita stavolta a vuoto di Battini, insacca da posizione defilata con una parabola a scendere. A questo punto la Real Cerretese si getta in avanti alla ricerca del pari, fallendo però 4 ghiotte palle-gol: Menconi spreca sotto misura un traversone di Fedi, che successivamente dall’altezza del dischetto del rigore calcia alto; poi Bouhafa si presenta a tu per tu con Vadi, ma gli tira debolmente addosso e infine Masoni spara alto da due passi un delizioso invito di Melani dalla destra.

Si.Ci.