"La questione è in primis politica"

Pochi giorni prima della presentazione pubblica del documento che l’amministrazione comunale porterà in Conferenza dei servizi con le richieste di rimodulazione del progetto, il Comitato Stadio sì ma non così aveva terminato gli incontri con i rappresentanti di quasi tutti i gruppi politici presenti nel Consiglio Comunale empolese, sia di maggioranza che di opposizione. "Siamo stati sempre convinti che la questione stadio sia in primis politica – dichiarano dal Comitato – e solo dopo, tecnica: criticità da risolvere, concessioni all’investitore o eventuali compensazioni per i cittadini".