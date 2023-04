La protesta degli studenti Il sindaco: "Sto con loro" E chiede attenzione agli uffici scolastici

EMPOLI

La protesta degli studenti dell’istituto superiore Ferraris-Brunelleschi di Empoli contro la loro dirigente scolastica, Grazia Mazzoni, continua a tenere banco. Dopo la replica della stessa preside che aveva chiamato in causa il Comune, è arrivato a stretto giro anche l’intervento della sindaca Brenda Barnini. "Un esempio di senso civico e di responsabilità verso un bene, la scuola, e verso la formazione. Un esempio di impegno degli studenti in difesa della qualità dell’offerta formativa e della tutela dei diritti". Definisce così la manifestazione dei ragazzi il primo cittadino empolese. Poi Barnini risponde alla stessa dirigente sulla questione degli spazi dove poter svolgere le assemblee scolastiche, al momento concesse soltanto on line. Mazzoni, nella nota scritta inviata all’indomani della contestazione, forniva la sua versione dei fatti, passando la palla al Comune. "È legittima la richiesta degli studenti di svolgere assemblea in presenza e in luogo che contenga in sicurezza il più ampio numero dei partecipanti – faceva sapere la preside – Purtroppo, questo luogo nella scuola non c’è. Non ci risulta pervenuta indicazione dal Comune di spazi con queste caratteristiche e con dotazione di vigilanza: non va infatti dimenticato che il dirigente scolastico non può obbligare i docenti a recarsi altrove rispetto ai locali scolastici, per svolgere tale vigilanza, come dovere di legge, durante l’assemblea. In caso di disponibilità

di luoghi, servirebbe la dotazione di personale della polizia municipale. L’impegno è preso e sperando anche nell’ausilio da parte del Comune, sarà mantenuto".

Ebbene, sul tema della concessione degli spazi per le assemblee studentesche, la sindaca è chiara: "Il Palazzo delle Esposizioni da sempre è a disposizione di tutte le scuole superiori della città per l’organizzazione di assemblee studentesche. E lo dimostra il fatto che, escluso il periodo dell’emergenza Covid nel quale non era possibile svolgere assemblee in presenza, tutte le scuole, compreso il Ferraris - Brunelleschi, lo hanno sempre richiesto, ottenendolo in concessione in maniera gratuita". Barnini sta con gli studenti anche sugli altri temi da loro sollevati. "Voglio esprimere sostegno e vicinanza rispetto alla mobilitazione degli studenti. Le questioni sollevate dai ragazzi sono preoccupanti e a preoccuparci particolarmente sono quelle che riguardano il corpo docenti e il numero allarmante di richieste di trasferimento avanzate dai professori, in una scuola come il Ferraris - Brunelleschi che, per tanti anni, ha rappresentato un’eccellenza, un punto di riferimento per tutta la comunità e ben oltre i confini di Empoli, grazie proprio a un corpo docenti motivato e preparato a tal punto da dare vita a progetti importanti. Progetti che hanno saputo far crescere tante generazioni di ragazzi, andando oltre le materie di studio. Penso per fare un esempio al progetto accoglienza, purtroppo interrotto, o al progetto del laboratorio teatrale, che tanti premi e riconoscimenti è valso anno dopo anno a questa scuola e al territorio, oggi a rischio. Tutto questo ci preoccupa perché siamo di fronte a un impoverimento dell’offerta educativa: la capacità di fare progetti, di proporre esperienze formative, di intercettare risorse e finanziamenti in questa direzione da sempre è un punto di forza di quella scuola. Per questo – conclude la sindaca – chiediamo che la denuncia degli studenti sia presa in considerazione dalla dirigente scolastica, ma anche dagli uffici scolastici provinciali e regionali".