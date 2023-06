La prima collezione degli stilisti in erba: sneakers personalizzate

Nei giorni scorsi i ragazzi della prima superiore dell’indirizzo tecnico calzaturiero di Fucecchio hanno montato e personalizzato le loro prime sneakers. Un momento importante della loro formazione e del cammino che questi ragazzi stanno effettuando per costruire il loro futuro. Perché qui, nel Comprensorio del Cuoio – terra vocata alla pelle, al cuoio e alla calzatura – c’è una scuola che prepara i professionisti del domani per un settore strategico dell’economia. L’indirizzo è nato perché le aziende presenti nel distretto hanno bisogno di tecnici qualificati che, oggi, scarseggiano sempre di più. Quindi un’opportunità per chi vorrà entrare subito dopo il diploma nelle aziende del settore calzature e moda, che rappresenta un fiore all’occhiello del made in Italy nel mondo. Il tutto con partner altamente qualificati come il Consorzio Toscana Manifatture e il Polo Tecnologico Conciario. Fondamentale, infatti, la cooperazione costante tra scuola e aziende.