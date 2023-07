"La postina è andata in pensione e la corrispondenza non arriva più"

La postina va in pensione… e la posta ordinaria anche. La segnalazione arriva da un gruppo di residenti di Martignana, frazione a cavallo tra i Comuni di Empoli e Montespertoli. "Da diversi giorni non riceviamo posta in cassetta - raccontano alcuni cittadini, preoccupati per il disservizio - Una volta arrivati all’ufficio postale, abbiamo scoperto con sorpresa la motivazione: il pensionamento della postina incaricata delle consegne nella nostra zona. Un fatto a dir poco singolare". Soltanto volantini, pubblicità e raccomandate nel box postale di alcune famiglie di Martignana. Nei giorni scorsi, a detta dei residenti, la posta è arrivata "a pacchi", proprio perché erano saltate le consegne precedenti e quindi l’incaricato di turno ha dovuto fare una consegna unica.

"Ci hanno riferito che così sarà fin quando non arriverà personale a sostituzione e con il periodo delle ferie estive di mezzo chissà quanto ci sarà da aspettare - commenta sconsolato un cittadino fuori dall’ufficio postale - Nel frattempo cosa ci aspetta? Consegna irregolare, a singhiozzi? La cosa che ci lascia perplessi - conclude amaramente l’uomo - è il mancato avviso. Avremmo avuto almeno il modo di organizzarci. La notizia ci è arrivata per passaparola. Nemmeno un avviso affisso all’ingresso dell’ufficio postale. Nulla". Quel che invece nei giorni scorsi Poste Italiane ha comunicato, per garantire un maggior equilibrio tra la fisiologica flessione della domanda dei servizi nel periodo estivo e la relativa offerta, è la modifica di alcune aperture giornaliere e orari degli uffici postali Empoli 2 ed Empoli centro. Lo sportello di viale delle Olimpiadi effettuerà la chiusura il 12 e il 19 agosto, mentre Empoli Centro, dal 7 al 14 agosto, sarà aperto dalle 8.20 alle 13.35.