La poliziotta "eroina". In borghese sventa il furto

L’intenzione era fingersi un cliente. Con una mossa repentina e collaudata avrebbe quindi arraffato dagli scaffali quello che gli serviva, per poi uscire dal negozio, ovviamente senza pagare. Il ladro che l’altra mattina ha tentato di mettere a segno il colpo nel punto vendita Conad in via Tinto di Battifolle, però, non aveva calcolato l’imprevisto. Il caso, sfortunatamente per lui, ha voluto che in quel momento all’interno dell’attività ci fosse una poliziotta del commissariato di Empoli fuori servizio. Non è chiaro se sia stata la stessa agente a notare i movimenti sospetti dell’uomo sorprendendolo proprio mentre trafugava qualcosa. Di sicuro è stata lei a sventare il colpo, mandando in fumo i piani dell’uomo.

A quanto appreso da chi ha assistito alla scena la poliziotta ha di fatto impedito che il ladro guadagnasse la fuga. L’agente lo avrebbe infatti inseguito mentre tentava di svignarsela e lo avrebbe bloccato. Una scena che si è consumata in pochi concitati secondi, in cui l’istinto e la rapidità d’azione di chi è abituata ad avere a che fare con i malintenzionati hanno fatto la differenza. Una volta impedito all’uomo di fuggire anche con l’ausilio del personale del supermercato, sono stati chiamati i rinforzi. Dal vicino commissariato è arriva in supporto una volante della polizia. A quel punto i poliziotti in servizio hanno fatto il resto. L’uomo è stato arrestato e portato negli uffici di piazza Gramsci per l’identificazione e tutte le pratiche di rito. Si tratterebbe di un cittadino straniero, sulla trentina. Un volto già noto alle forze dell’ordine e che non sarebbe nuovo a certe azioni. All’interno del punto vendita avrebbe già tentato altri furti. Stavolta, però, gli è andata male: la provvidenziale presenza dell’agente fuori servizio ha infatti interrotto questa sua ’brutta’ abitudine.

Il tentato furto di sabato mattina al Conad in centro a Empoli è soltanto l’ultimo episodio che si aggiunge ad una serie di fatti che hanno portato alla ribalta, in modo negativo, alcune zone del centro cittadino: dalla spaccata notturna alla parafarmacia di piazza Don Minzoni alla situazione, ormai fuori controllo, di viale Buozzi diventata ’piazza’ di spaccio e consumo di stupefacenti cui si aggiunge una serie di furti nelle auto dei residenti parcheggiate sotto casa.

i.p.