"La polizia municipale torni sotto il Comune"

Il Carroccio è in piazza a Fucecchio con uno slogan ’Dillo alla Lega’, per cercare "di fare qualcosa di costruttivo per Fucecchio e i suoi abitanti, soprattutto sui temi della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini", dice il segretario Marco Cordone. "Corre voce che la Regione Toscana voglia togliere la polizia municipale dall’elenco delle gestioni associate in capo alle Unioni dei Comuni per ridarla direttamente agli stessi Comuni e allora – spiega il segretario –, è ora il momento di esercitare una forte e costruttiva pressione istituzionale affinché la gestione della polizia municipale torni sotto la guida del municipio di Fucecchio, Comune che dovrebbe essere uno degli enti locali più importanti della Città Metropolitana di Firenze, essendo il secondo Comune dell’Empolese Valdelsa". "Secondo noi e non lo diciamo solo da ora, il Comune di Fucecchio dovrebbe essere dotato di un organico di 18-23 vigli urbani, tenendo anche conto che c’è una raccomandazione della Regione Toscana – conclude – che indica un vigile urbano ogni mille abitanti. Questo è il nostro pensiero e vogliamo che la gente lo sappia perché non c’è libertà senza sicurezza".