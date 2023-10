La petizione popolare: "La piazza per Nada Parri al posto del re Umberto I"

La sezione Empolese Valdelsa del Partito Comunista italiano ha organizzat,o a partire da oggi, una raccolta di firme per intitolare piazza Umberto I o un’istituzione pubblica alla memoria di Nada Parri (nella foto), partigiana e prima sindaco donna del Comune di Cerreto Guidi. "Il re Umberto I – scrive in una nota il Pci dell’Empolese Valdelsa - è tristemente noto per aver ordinato al generale Bava Beccaris di reprimere nel sangue i moti popolari di Torino contro il rincaro del prezzo del pane (1898), massacrando 83 persone. Nada Parri ha invece lottato per tutta la vita affinché tutti avessero non solo il pane, ma l’istruzione, il lavoro, la casa e tutti i diritti di cittadini a pieno titolo di una democrazia repubblicana". "Pensiamo sia necessario, oggi più che mai – continua la nota – riscoprire il valore dell’onestà e della passione politica come strumento di trasformazione sociale e partecipazione dei lavoratori e dei cittadini alla vita democratica della comunità, attraverso la figura di questo grande personaggio che è stata Nada, esempio da imitare e modello per tutti i giovani che si battono per una società diversa, più giusta e onesta". I banchini per la raccolta firme sull’intitolazione a Nada Parri di piazza Umberto I si terranno oggi e il 4 novembre, dalle 9 alle 12, davanti alla Coop di Cerreto Guidi. Il 28 ottobre, sempre dalle 9 alle 12, in piazza XXIII Agosto a Stabbia.