La pelle fra scommesse e crisi: "Un consiglio aperto sul distretto". MIpel, i trend e la vetrina virtuale

La crisi del settore moda sarà al centro di un consiglio comunale aperto a tutti. All’incontro, in programma lunedì alle 18, saranno presenti l’assessora regionale alla formazione professionale e al lavoro Alessandra Nardini e il direttore di Irpet Nicola Sciclone. Il quadro di settore, uscito da un 2024 difficilissimo ed entrato nel nuovo anno con tanti nodi irrisolti, preoccupa anche la politica. "Il distretto del cuoio, grazie alle abilità e alla professionalità dei nostri imprenditori e lavoratori, rappresenta oggi uno dei principali poli produttivi in Italia, nonché punto di riferimento a livello mondiale – spiega la sindaca Emma Donnini -. La crisi, innescata prima dal Covid e poi dai conflitti e delle tensioni geopolitiche internazionali, ha avuto un impatto molto forte sul settore moda, che adesso richiede forme di intervento importanti: da un lato sostenere i lavoratori attraverso misure di protezione sociale, dall’altra rilanciare il settore investendo in formazione ed innovazione".

Una seduta importante, dunque, che metterà sotto la lente il comparto proprio mentre a Milano vanno in scena appuntamenti chiave per la filiera. Come Mipel che vedrà in scena le aziende dell’eccellenza Made in Italy e le ultime tendenze del mondo della pelletteria per i buyer provenienti di tutto il mondo. Appuntamento cruciale per la filiera delle pelle – Fucecchio è anche terra di pelletterie, oltre che di conce e calzaturifici – che apre domenica. Un evento con tante novità: a partire da questa edizione, Viamadeinitaly sarà il partner digitale ufficiale della manifestazione, con l’obiettivo di supportare le aziende espositrici nel loro percorso di digitalizzazione.

Attraverso la sua piattaforma online, che connette oltre 24mila buyer internazionali con produttori italiani di alta qualità, Viamadeinitaly metterà a disposizione strumenti digitali per ampliare le opportunità di business dei brand presenti alla manifestazione. Mipel arricchirà così l’esperienza fieristica integrando il format fisico con una vetrina digitale interattiva, attiva anche dopo la manifestazione, in cui ogni espositore avrà una pagina dedicata. Ogni brand potrà presentare il proprio catalogo prodotti, condividere informazioni chiave e beneficiare del contatto diretto con i buyer, creando così nuove occasioni di networking. Un’opportunità in più per affrontar i mercati.

Carlo Baroni