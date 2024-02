La pelle e i giorni della moda, fra sfilate e nuovi trend. La fiera di Milano raddoppia in nome dell’eccellenza

Mentre il comparto si avvicina a grandi passi a Lineapelle, Unic Concerie Italiane annuncia che l’evento raddoppia. La manifestazione – alla quale parteciperanno 200 aziende della zona – nata per supportare e valorizzare la pelle e le sue applicazioni più originali e creative, arriva alla quinta edizione con un fitto calendario di iniziative che si terranno dal 20 al 25 febbraio in concomitanza con la Milano Fashion Week. Dodici i brand e le griffe che presenteranno le loro collezioni di abbigliamento o accessori tra Spazio Lineapelle, nel cuore di Milano e Fiera Milano Rho durante Lineapelle, dove verranno organizzate sfilate all’interno di un’area dedicata. La manifestazione, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Milano, ha come obiettivo quello di presentare un’ampia rassegna di interpretazioni creative della pelle e di quanto questo materiale sia unico e iconico, versatile e inimitabile.