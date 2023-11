La passerella sull’Arno. Si cercano proposte . Incontro il 6 dicembre

Prosegue il percorso partecipativo del progetto urbanistico "Arno Vita Nova". La tappa di sabato scorso ha toccato la biblioteca di Limite sull’Arno con il laboratorio di approfondimento e il sopralluogo sulla realizzazione della nuova passerella ciclopedonale sull’Arno tra il comune di Capraia e Limite e il comune di Empoli. Un tema molto sentito per una mattinata servita a capire meglio le ragioni dell’opera e a discutere le ripercussioni sul territorio circostante. Un piccolo gruppo di cittadini ha condiviso idee e proposte sulla passerella che sorgerà e che collegherà la zona urbanizzata di Limite con la località Tinaia (Empoli). Come facilitare l’uso dell’infrastruttura ed invogliare ad usarla? "Costruire itinerari ad anello con pannelli informativi - ecco alcuni dei suggerimenti - Installare telecamere di sorveglianza e magari prevedere un rent bike. Ombreggiare i percorsi con nuove piantumazioni ed organizzare eventi sulle due sponde". La prossima data da segnare sul calendario è quella del 6 dicembre, quando al Palazzo delle Esposizioni di Empoli alle 18 si svolgerà il laboratorio cittadino di co-progettazione su più tavoli tematici con focus sugli ex Macelli.