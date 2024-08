La passerella sull’Agliena riapre al pubblico

Un bel regalo di Ferragosto: da domani sarà aperta al pubblico la passerella pedonale sull’Agliena, cosicché gli abitanti dei quartieri sud di Certaldo possano raggiungere il centro basso in maniera agevole senza lunghi giri non sicuri. Il cantiere della struttura di collegamento fra via Trento e via Ciari è in fase conclusiva. E termina così una storia partita da molto lontano, quando il Comune si mise alla ricerca di finanziamenti. Rimangono da completare alcune rifiniture la cui assenza tuttavia non interferisce con l’utilizzo in sicurezza dell’infrastruttura da parte degli utenti.

Il progetto ha riguardato l’adeguamento statico e sismico della struttura di collegamento tra via Trento e via Ciari, per un quadro economico totale quasi 600mila euro, esattamente 586.033,28 euro.

"Siamo felici di poter aprire al pubblico la nuova passerella pedonale sull’Agliena, il cui cantiere è stato avviato a livello di progettazione e lavori nel corso della precedente legislatura – sottolineano il sindaco Giovanni Campatelli e l’assessora ai lavori pubblici, Benedetta Bagni –. Si tratta di un cantiere significativo la cui conclusione è molto attesa da parte della cittadinanza, a dimostrazione dell’utilità quotidiana di questa infrastruttura. La passerella collega di fatto la zona di via Trento con quella di via Ciari, incentivando e facilitando la mobilità dolce: è di fatto un percorso strategico, più sicuro e breve rispetto alla viabilità ordinaria". Più di un anno fa cominciarono i lavori di demolizione del vecchio, malmesso ponte.

