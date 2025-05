La nuova vita de La Perla. Da teatro a spazio giovani: "Una gioia vederla riaperta"

Non solo sport: l’altra grande protagonista della serata di martedì è senza dubbio stata la location nella quale si è tenuto il “Premio Aramini“. A seguito di un mese di aprile che ha visto l’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa essere ammessa al finanziamento per il bando nazionale Anci legato alle “Proposte progettuali rivolte all’assegnazione di spazi pubblici a giovani under 35”, piazzandosi al terzo posto, è partito ufficialmente il progetto che vede l’ex Cinema La Perla, luogo iconico per Empoli e gli empolesi, trasformarsi in uno Spazio Giovani aperto 365 giorni l’anno, dove si immagina saranno attivati diversi servizi culturali e ricreativi. Il finanziamento richiesto, e ottenuto, di 238mila euro ha iniziato a dare i suoi frutti proprio martedì sera, quando è stato riaperto per la prima volta dopo la ristrutturazione, proprio per ospitare la manifestazione sportiva. Davanti a una platea di oltre 400 persone, che hanno gremito la sala dell’ex cinema, il sindaco Alessio Mantellassi ha commentato con orgoglio questo traguardo: "Sono emozionato di vedere La Perla così piena, è una bella sensazione rivedere il cinema aperto, acceso, fruibile a tutti. Abbiamo deciso di fare la serata del premio qua, perché è un’occasione eccezionale, in quanto sono appena finiti i lavori per la sistemazione della sala e dei corridoi, che hanno ridato bellezza a questo spazio – ha proseguito Mantellassi –. Il Comune ha partecipato e vinto il bando col quale questo spazio si trasformerà in un luogo per giovani: crediamo ci sia esigenza di avere uno spazio bello, sicuro, accessibile nella vita di tutti i giorni. Vedere La Perla aperta a sei anni dalla chiusura è una grande gioia".

E quello del Premio Aramini è solo il primissimo passo: inizialmente si dovrà affidare lo spazio a un soggetto a prevalenza under 35, poi partirà una ‘progettazione partecipata’ aperta alla cittadinanza, fase nella quale verrà steso un calendario con i laboratori e gli spazi di confronto che si terranno durante l’anno. Da qui, poi, si andrà verso la trasformazione de La Perla in una vera e propria piazza sociale, con uno Spazio Giovani che godrà di aule studio, spazi di coworking, aree ricreative, e tutto questo a ingresso completamente gratuito. In attesa dunque di vedere la nuova La Perla nel suo pieno splendore, martedì è stato messo il primo mattoncino.

Damiano Nifosì