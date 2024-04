La nostra iniziativa. Dibattito pubblico con i candidati sui temi della città

Sanità, ambiente, scuola, lavoro, economia, sviluppo, infrastrutture, trasporti, sicurezza, sociale, cultura. Ma non solo. Tanti temi e – al netto di sorprese dell’ultimo minuto – cinque candidati con cui affrontarli. È conto alla rovescia per il dibattito organizzato e moderato dai giornalisti de La Nazione con i nostri politici in corsa per guidare il Comune di Empoli. Gli inviti a Simone Campinoti (candidato per il centrodestra), Maria Grazia Maestrelli (Italia Viva), Alessio Mantellassi (centrosinistra), Leonardo Masi (Buongiorno Empoli - M5S) e Andrea Poggianti (CentroDestra per Empoli - La mia Empoli) sono stati spediti e i diretti interessati hanno già accettato. L’appuntamento è fissato per sabato 11 maggio dalle ore 16 alle 18 nella sala de La Vela - Margherita Hack del centro polivalente di Avane. L’evento, come anticipato, sarà pubblico e con ingresso libero.

Il nostro obiettivo è semplice. Creare un momento di confronto aperto, un faccia a faccia con la cittadinanza che potrà avere così l’occasione di sentire tutti i candidati insieme parlare dal vivo, di sentirli rispondere a domande ben precise, di vederli prendere posizione rispetto alle questioni più care agli empolesi. Perché tutto è politica, perché la politica ci riguarda da vicino, perché le decisioni di chi amministra sono determinanti per il futuro delle persone e di un territorio. Com’è la città oggi? Come vorremmo vederla diventare? E quali progetti ha in cantiere il prossimo amministratore affinché si realizzi un sogno collettivo? Non pretendiamo di avere tutte le risposte subito... o forse sì... Come giornalisti, impegnati ogni giorno a raccontare fatti e personaggi, vorremmo – senza presunzione ma con serietà ed equilibrio – ’soltanto’ fornire ai cittadini e ai lettori gli strumenti per conoscere, riflettere, capire e quindi agire consapevolmente. Ognuno dovrà (dovrebbe?) arrivare alle urne con le idee chiare, convinto di compiere la scelta migliore per sé e per la propria comunità. Questo il nostro desiderio più grande. Un’ambizione professionale che ci impegniamo a centrare quotidianamente dedicando, su queste colonne, spazio e approfondimenti a tutti i candidati sindaco dell’Empolese Valdelsa. E ora, per quanto riguarda Empoli città, con questo dialogo. Occhi negli occhi.

elisa capobianco