La musica sacra. Da mezzo secolo la capitale è qui

Ormai da mezzo secolo i "Concerti di Sant’Andrea" hanno fatto di Empoli la capitale della musica sacra, diventando un unicum nel panorama internazionale grazie ad un cartellone eterogeneo, ed anche quest’anno è tutto pronto per una nuova edizione presso la Collegiata di Sant’Andrea a Empoli. Ad aprire questa 50esima edizione, domenica 3 novembre, sarà il grande organo sinfonico, l’oggetto che ha dato il "la" a questa storia incredibile e che è stato protagonista di due importanti restauri, nel 2004 e nel 2019. A suonarlo sarà Thomas Ospital, giovane e insuperabile titolare della chiesa di Sant’Eustache a Parigi (l’organo più grande di Francia), ritenuto da un’unanime critica uno dei più geniali musicisti attuali. In programma rapsodie organistiche, da Mozart, alla musica del primo Novecento, con incursioni nell’improvvisazione su temi suggeriti estemporaneamente dal pubblico. Il secondo appuntamento sarà il 10 novembre con l’ensemble di musica barocca Lilium Cantores, diretto dal maestro Umberto Cerini, che si cimenterà nell’esecuzione della monumentale Johannes-Passion di Johann Sebastian Bach. Il 17 novembre toccherà invece ad Alessandro Marangoni, al pianoforte e a Paolo Oreni, all’organo presentare un programma interamente dedicato alle più celebri pagine di Johann Sebastian Bach e alle loro trascrizioni per pianoforte ad opera di Ferruccio Busoni. Ultima data il 24 novembre con un concerto dedicato a tre compositori di cui ricorrono cento anni dalla scomparsa: l’empolese Busoni, Giacomo Puccini e Gabriel Fauré. Protagonisti la Corale Santa Cecilia di Empoli e la Corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo guidate dai maestri Simone Faraoni e Andrea Sardi, la viola di Caterina Cioli, il baritono Simone Balducci, il tenore Li Shunyao, l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta dal proprio fondatore Giuseppe Lanzetta. All’organo siederà infine Lorenzo Ancillotti, organista titolare della Collegiata e direttore artistico della rassegna. Tutti i concerti iniziano alle 16 e sono ad ingresso libero.