La musica che unisce Piero Shehu Kuqo incanta il pubblico al festival a Villa Cuturi

Allargare i confini e spostare gli orizzonti per protagonisti e spettatori. E’ questo che la musica e la buona volontà riescono a fare nelle fortunate circostanze che le vedono unite. E’ questo quanto è accaduto alla “Festa della musica“ andata in scena a Villa Cuturi a Marina di Massa, che ha avuto un ospite di eccezione: Piero Shehu Kuqo, empolese doc e artista emergente. La Festa della Musica è un evento musicale che si tiene ogni anno per celebrare il solstizio d’estate in più di 120 nazioni nel mondo. In occasione della 29ma edizione, l’associazione La Rivincita, già nota a Empoli per il format “Sulle punte” dedicato alla tematica della violenza di genere, ha raggiunto un altro importantissimo traguardo grazie alla passione e all’impegno in prima persona della sua presidente, l’avvocato Carmela Federico. La presidente Federico, infatti, è riuscita a traghettare in ambito musicale anche la tematica dell’inclusione: questa volta sul palco della Rivincita a Villa Cuturi è salito l’artista Piero Shehu Kuqo con la canzone “Te l’hanno detto”, il cui testo e la partitura musicale sono stati firmati da Simone Bigazzi. Chitarrista, cantante e cantautore per diletto, Simone Bigazzi, insieme ad altri amici, ha creato un piccolo gruppo, la “Parsifal Band”, che da tempo aiuta Piero a realizzare il suo sogno: poter fare musica. Piero Shehu Kuqo attraverso alcuni inediti, ha avuto la possibilità di diventare il primo artista italiano affetto da autismo che ha prodotto un proprio CD grazie a Paolo Rasenti. L’esordio di Kuqo risale al 2017 con “Il mio segreto la normalità”, a cui ha fatto seguito nel 2018 “Coloriamo il muro” e infine, nel 2022, è arrivato “Esistenza Astratta”, di cui fa parte la canzone “Te l’hanno detto”, che invita a riflettere sulle difficoltà della vita e l’input per andare avanti che, come sottolinea Simone Bigazzi, possono essere proprio la musica e il canto. Due espressioni artistiche nelle quali Piero Kuqo , in arte Parsifal, riesce ad eccellere con il supporto del suo maestro di canto, Tommaso Arfaroli, e del maestro di basso elettrico, Cristiano Bianconi.

Quello di Piero Shehu Kuqo è un vero talento, che è riuscito a conquistare il pubblico e ha avuto gli elogi anche dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Massa, Francesco Mangiaracina. La presidente Federico, dal canto suo, ha definito Piero “un ragazzo stupendo e con uno straordinario talento musicale, che sarà nuovamente coinvolto in altre iniziative de La Rivincita“.

"Un alunno - sottolinea infine la professoressa Tiziana Bianconi - che è rimasto nel mio cuore e per me è veramente un grande onore vederlo calcare i palchi con la capacità di trasmettere tutta la sua energia positiva, attraverso la complicità della musica. Auguro a Piero di realizzare i suoi sogni, uno alla volta, senza smettere mai di osare, perché merita tanto e noi dobbiamo fare in modo che Piero non resti in un ’angolino’, ma possa recuperare al più presto fiducia nella società senza sentirsi mai non adeguato".