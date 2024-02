La Montesport riparte alla grande. Batte Pomezia e incassa due punti

La Montesport inizia il girone di ritorno con una esaltante vittoria per 3-2 contro la corazzata dello United Volley Pomezia, attualmente sesta forza del campionato, guadagnando due punti pesanti in chiave classifica. Alla prima da nuovo tecnico sulla panchina bianco-blu, coach Barboni mette in campo una squadra agguerrita, consapevole dei propri mezzi, che si porta sul 2-0, lasciando Pomezia disorientata. La squadra laziale, trascinata dalle esperte Corvese e Frasca, riesce a riaprire la partita e ad andare al tie-break. Nel quinto set, la Montesport torna in campo con una determinazione, attenzione e voglia di vincere la partita che non lasciano scampo all’esperta Pomezia, chiudendo nettamente 15-9 e facendo partire la festa al Pala Alessandro, dopo una prestazione veramente convincente e sopra le righe, che non si vedeva da tempo.

"Sono molto soddisfatta della partita, ci servivano punti e farli contro una squadra come Pomezia acquista ancora più valore – commenta il libero Castellani, ancora una volta protagonista di una prova eccellente sia in difesa che in ricezione – Peccato per il terzo set dove siamo calate mentalmente e abbiamo concesso qualche errore di troppo ma nel quinto abbiamo dato tutto e ci siamo meritate la vittoria"