La maturità elevata al cubo Tre gemelli insieme alla prova "Liti, emozioni e tanti aiuti"

di Irene Puccioni

EMPOLI

Emozioni, timori, ansie e dubbi. Tutto moltiplicato per tre. Perché i gemelli Samuele, Francesco e Ginevra Masti di Montespertoli oggi si troveranno ad affrontare, contemporaneamente, il loro primo grande esame della vita: con la prova di italiano ha inizio la Maturità 2023. Di buon’ora, zaino in spalla, varcheranno i cancelli dell’istituto superiore "Fermi-Leonardo Da Vinci" di Empoli, dopodiché si separeranno. Francesco e Ginevra concluderanno il loro percorso di studi, portato avanti parallelamente nella stessa classe, all’indirizzo Turismo Esabac (che prevede il doppio diploma italiano e francese). Samuele, invece, si è differenziato scegliendo l’indirizzo Sia (Sistemi informatici aziendali). "Siamo gemelli ma ci assomigliamo poco – scherza Samuele – Fisicamente, ma anche caratterialmente ognuno è diverso dall’altro; anche se poi condividiamo tutto". Di sicuro alla vigilia della Maturità la tensione era palpabile in ognuno di loro.

"Io sono sicuramente quello più teso – confessa Samuele – Credo di essermi preparato bene, ma ho un po’ di timore per gli scritti. Ginevra è concentrata ma non troppo preoccupata. Francesco, invece, sembra quello più tranquillo". Il primo a concludere l’Esame di Stato sarà Samuele: dopo la seconda prova di domani (il secondo scritto) gli resterà l’orale, che inizierà a partire dal 28 giugno. Gli altri due gemelli dovranno svolgere anche una terza prova il 27 giugno, mentre gli orali cominceranno il 3 luglio. Vivere e condividere tutto in tre ha i suoi vantaggi. "Ginevra e Francesco visto che sono nella stessa classe studiano e ripassano insieme, io faccio più da solo. Tuttavia se ho bisogno di un consiglio mi confronto con loro", prosegue Samuele. Tra di loro non c’è mai stata competizione durante la ’carriera scolastica’. "Abbiamo capacità diverse. Cerchiamo di spronarci a vicenda", dicono. Anche il lockdown durante la pandemia da Covid è stato superato con meno difficoltà. "Ci siamo fatti compagnia – ricordano i tre gemelli – Litighiamo spesso, ma poi ci cerchiamo". Samuele è forse quello più riflessivo. Ama la spagnolo e la musica ispanica, e adora la pizza. Ha iniziato le superiori con l’idea di specializzarsi in informatica, ma poi strada facendo si è appassionato al diritto e dopo il diploma vorrebbe iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza. A Francesco piacciono le materie economiche e ha un carattere molto allegro. Con Ginevra condividono la passione per la musica rap e per la pasta. "Il suo più grande pregio è quello di saper fare ridere: è davvero simpatico. Il suo peggior difetto? È disordinato. Condivido con lui la camera da letto e nella sua parte di stanza regna il caos. Ginevra, invece, è piuttosto introversa ma la sua più grande qualità è la generosità".

Dopo la Maturità trascorreranno tutti insieme un po’ di tempo al mare, a Follonica. Francesco e Ginevra stanno organizzando un viaggio post diploma con la loro classe, mentre Samuele lo ha anticipato con i suoi compagni a fine maggio scorso andando a Palma di Maiorca. Crescere con altri due gemelli significa, necessariamente, dover fare delle rinunce. "Siamo in tre e comprendiamo bene che non possiamo ricevere sempre un regalo a testa. Alle volte costa dover rinunciare ad avere qualcosa o ad un viaggio. Ogni tanto – ammette Samuele – ci penso: e se fossi da solo? Poi però mi dico: in tre è molto meglio, non ci annoiamo mai".