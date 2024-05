La maledizione della regionale 429. Una scia di incidenti e morti: la speranza è il nuovo tracciato

Castelfiorentino, 9 maggio 2024 – Ennesima tragedia lungo la 429. Daniele Petrucci, 49 anni, accusa un malore ed esce di strada con l’auto, schiantandosi su un albero mentre è alla guida del suo Suv. Siamo in via Ciurini, lungo il vecchio tracciato della strada regionale 429, all’altezza della località Malacoda. L’impatto è fatale. Sembra una maledizione, quella della 429. Che si parli della vecchia strada o della nuova, il bilancio è nero.

L’arteria che attraversa la Valdelsa, dall’uscita della Fi Pi Li fino al raccordo con l’Autopalio, è costellata di croci simboliche. E’in fase di realizzazione l’ultimo ’pezzo’ della variante, ma la storia continua a ripetersi; automobilisti andati a sbattere sui pini ai bordi della carreggiata, scontri frontali, pedoni investiti anche sulle strisce. Le piante, in molti tratti, sono state tagliate, gli attraversamenti pedonali messi in sicurezza. Eppure si continua a correre, a perdere la vita. Soltanto nel 2022 sono state due le vittime.

E nel 2023, la conta degli incidenti non è passata inosservata. Il 19 aprile a trovare la morte è stata la 24enne gambassina Silvia Verdiani, in un frontale con un tir lungo il nuovo tracciato della 429. Un impatto micidiale avvenuto tra Empoli e Castelfiorentino. Siamo al 22 agosto, schianto tra un mezzo pesante e una moto. Anche in questo caso l’impatto avviene in via Ciurini, lungo la vecchia 429, alle porte dell’abitato di Castelfiorentino. Il 30 settembre uno scontro violentissimo tra un’auto e uno scooter all’altezza dell’incrocio tra la vecchia 429 e la rotatoria che immette sulla nuova variante, in località Brusciana, fa sbalzare dalla sella il motociclista che viene soccorso in condizioni gravissime.

A novembre, un camion si ribalta e disperde quintali di cereali per strada. L’incidente? Sulla 429, a Dogana. Ferite di media gravità per il conducente, ma notevoli i disagi alla viabilità in una zona molto trafficata. L’auspicio è che la scia di incidenti e sangue si interrompa con il completamento dell’ultimo tratto della 429, che va dalla rotatoria di Certaldo ovest e termina sulla provinciale Volterrana, a Castelfiorentino est, interessando Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo ed Empoli.