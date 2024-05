Vandalizzata l’auto di Campinoti: “Atto ignobile, non mi fate paura”. La solidarietà del Pd

Empoli, 19 maggio 2024 – “Un atto vile, ignobile, di gente che comportandosi da fascista pensa di intimorirmi… Ma si sbaglia! Anzi, queste cose assurde mi convincono ancora di più ad andare avanti”. Così si sfoga sui social network Simone Campinoti, candidato sindaco a Empoli per la coalizione di centrodestra. La brutta sorpresa per l’imprenditore è arrivata ieri sera, dopo un dibattito pubblico insieme agli altri candidati sindaco. “Mentre ero al parco di Serravalle – racconta Campinoti – qualche balordo ha pensato bene di punirmi danneggiando la mia macchina parcheggiata poco distante con danni importanti al cofano anteriore dove si sono seduti e hanno tirato pedate”.

Non si è fatta attendere la solidarietà del Pd. “Esprimiamo piena solidarietà a Simone Campinoti. Quello che è successo ieri a Serravalle, tra l'altro durante un confronto tra tutti i candidati sindaci alle prossime amministrative, quindi durante una serata di confronto sereno e pacifico, è inaccettabile – si legge in una nota firmata da Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa, Simone Falorni, segretario Pd Empoli e Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra a Empoli –. Non si può lasciare spazio alla violenza e all'intolleranza. Oramai non si possono considerare casi isolati gli attacchi ai presidi democratici e ai candidati e questo ci deve rafforzare nella convinzione che il confronto e rispetto sono le parole d'ordine per far politica”.