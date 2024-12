La magia del Natale ai tempi dei nonni

MONTELUPO FIORENTINO

Fine settimana ricco di appuntamenti a Montelupo Fiorentino tra laboratori, musica e spettacoli con un unico filo conduttore: il Natale. Per i più piccoli il punto di riferimento è corso Garibaldi, dove sia oggi che domani è allestita la Casa di Babbo Natale e saranno attivati vari laboratori come "Lettera per babbo Natale" o "Facto’s Christmas". Oggi dalle 16 alle 17 spazio invece a "Profumi e odori del Natale", un’attività sensoriale con il supporto della dottoressa Silvia Baronti e con le letture a cura di Tia Marino. Domani alla stessa ora invece interessante confronto intergenerazionale con gli ospiti della Rsa Il Castello che racconteranno ai bambini il Natale dei loro tempi.

Tra gli appuntamenti odierni da non perdere lo spettacolo di burattini di Sara Goldoni dalle 16.45 alle 17.30, sempre in corso Garibaldi. Domani torna anche l’appuntamento con "tutti al museo": dalle 16 alle 17 visita guidata a cura di Lorenza Camin e con Vittoria Nassi e Alessio Ferrari; dalle 17 alle 18 laboratorio di ceramica per bambini a tema natalizio e dimostrazione di lavorazione della ceramica per gli adulti (prenotazione allo 0571 917650 o scrivendo a [email protected]). Sempre domani alle 21 infine il concerto da camera del coro del Maggio Musicale Fiorentino alla Chiesa di San Giovanni Evangelista.