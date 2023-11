La Kia scalda i motori e torna nello showroom di Empoli

EMPOLI

Una splendida serata quella che si è svolta per l’inaugurazione del nuovo ed elegantissimo showroom. Al Gruppo Scotti Empoli, in via Remo Scappini nella zona industriale del Terrafino, è stato infatti presentato il nuovo punto vendita e after sales marchiato Kia. Cibo e musica non sono mancati per coronare un ritorno, quello di Kia a Empoli, che mancava da ben quattro anni sul territorio.

"Kia ha scelto un gruppo grosso come quello di Scotti. In questo momento si ha la necessità di andare a prendere dei gruppi grandi per poter sviluppare il territorio", le parole di Marco Massari, Sales Director del gruppo Scotti. Entrando più nello specifico, a Empoli è stata presentata in anteprima la nuova Kia EV9.

"Oggi andiamo a presentare EV9, un top di gamma – esordisce Marco Massari –. Una vettura da cinque metri con sette posti e una capacità di autonomia di 500 km grazie alla batteria da 100kw. È disponibile inoltre nelle versioni di due o quattro ruote motrici".

Nel 2024, inoltre, arriveranno anche altre versioni elettriche tra cui le nuove edizioni di Sorento e Picanto. Marco Massari conclude poi sottolineando il perché della scelta del Gruppo Scotti e informando sulle successive aperture. "Apriremo anche a Pisa e Siena, avremo tre punti vendita ufficiali. È stato scelto il gruppo Scotti perché è un gruppo capillare su questo dorsale e su quella di Siena".

(Nella foto GasperiniGermogli, da sinistra, Marco Massari, Alessio Todarello, Benedetta Fulignati, Teresa La Valle, Leonardo Morea, Sandro Canardi).