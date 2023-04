La guerra di un giovane soldato

CERRETO GUIDI

Tutto pronto alla biblioteca Emma Perodi di Cerreto Guidi per un altro appuntamento con la rassegna letteraria "Incontro intorno ai libri. Appuntamenti con gli scrittori". Venerdì alle 21 sarà infatti la volta dell’autrice cerretese Carla Cecchini (nella foto), per presentare "Non volevo essere un eroe". Il volume, ambientato dal 1942 al 1945, racconta da Cefalonia alla Jugoslavia tre anni di guerra di uno dei tanti ragazzi italiani costretti a diventare soldati. Vincitore del terzo Premio Narrativa Edita "Molteplici Visioni d’Amore – Cortona Città del Mondo" 2023, il libro mostra un comandante che, perfettamente consapevole della situazione disperata in cui si trovava la divisione, continuò a trattare alla pari con il comando tedesco senza mai accettare una resa che non salvaguardasse per quanto possibile la sicurezza dei suoi soldati. Fino a quando di fronte alla manifesta malafede dei suoi interlocutori, che avevano ritirato gli impegni presi in precedenza.

A presentare la serata sarà il sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti mentre la lettura di alcuni estratti con accompagnamento musicale sarà a cura di Elisabetta Santini dell’associazione culturale La Maschera. Per informazioni telefonare allo 0571 906219 o scrivere a [email protected]