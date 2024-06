La giunta di Emma Donnini. Fra riconferme e novità

Emma Donnini l’aveva annunciato che la sua giunta sarebbe stata un mix di esperienze e novità. E così è stato. Sono infatti due le conferme rispetto all’ultimo esecutivo di centro-sinistra: si tratta dell’assessore allo sport, alle politiche per la salute e alla protezione civile, Fabio Gargani, che assumerà anche la carica di vicesindaco, e di Emiliano Lazzeretti, riconfermato nella sue deleghe alle politiche sociali, all’inclusione, all’associazionismo e volontariato. Tre le novità, tutte rappresentate da personalità che nella passata legislatura hanno ricoperto importanti incarichi nell’assemblea consiliare. L’ex presidente del consiglio comunale, Marco Padovani, sarà assessore a formazione e lavoro, sviluppo economico, commercio e agricoltura, marketing territoriale e Polizia Municipale. L’ex capogruppo Pd, Alberto Cafaro, avrà invece le deleghe a urbanistica, edilizia, cultura, turismo e valorizzazione della memoria storica. E infine Sabrina Mazzei, che nella passata legislatura ha ricoperto il ruolo di consigliera delegata alle pari opportunità, manterrà la suddetta delega oltre a occuparsi di politiche ambientali, decoro urbano e manutenzioni, mobilità e trasporto pubblico locale.

"Le persone che ho scelto – spiega la sindaca Donnini – hanno il compito di garantire una continuità con il lavoro fatto in precedenza in ambiti importanti, come ad esempio in quelli delle politiche sociali e della protezione civile, ma anche di portare una grande spinta all’innovazione e a una nuova visione di sviluppo del territorio e delle sue componenti sociali. Si tratta di persone che hanno già maturato una notevole esperienza politica ma che adesso si misureranno più da vicino con l’amministrazione della cosa pubblica. Non saranno assessorati a compartimento stagno ma ci sarà grande collaborazione tra tutti, pronti a sostenersi l’un l’altro nell’interesse comune dei cittadini, della nostra bella città e del nostro prezioso territorio. Sono sicura di aver formato una squadra con grandi potenzialità che col sostegno dei dipendenti comunali potrà lavorare al meglio per il futuro di Fucecchio". Sul tavolo grandi sfide: a partire dal portare all’obiettivo con il 2026 i cantieri finanziati dal Pnrr con quasi venti milioni di euro.