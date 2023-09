La finale di Miss Toscana Il sindaco Falorni "Vogliamo che diventi un evento fisso in città"

E’ stata una serata da incorniciare quella della finale di Miss Toscana. Una piazza Gramsci gremitissima, tanta partecipazione da parte della gente, gli esercizi commerciali che hanno lavorato. E in primo piano la bellezza di 25 ragazze arrivate da tutto il Granducato per contendersi la corona che è poi andata alla bionda versiliese Giada Pieraccini, 18 anni, di Seravezza. Ma quella della finale regionale è stata una bella ribalta anche per tre ragazze della nostra zona, una delle quali è stata premiata con la fascia di Miss Social Toscana che le permette di approdare alla semifinale di Miss Italia. Marina Frisenna, 29 anni di Montespertoli, questa esperienza se la ricorderà a lungo. Era la più matura del gruppo, l’unica sposata che ha raccontato la sua storia di donna che, pur avendo lavorato 7 anni con una laurea infermieristica, ha deciso di cambiare. Ora è una formatrice di persone nel settore dell’integrazione, ma la sua grande passione è il teatro, ha studiato all’Academy di Fioretta Mari perché il teatro le dà emozioni. E sogna di condurre in Tv un programma sul tipo di ‘Linea Verde’. Cassandra Ghiomelli di Cerreto Guidi e Federica Pinzani non hanno preso titoli ma vissuto un’esperienza che rimarrà loro ben impressa in senso positivo. Appena incoronata Giada Pieraccini è già tempo di stilare il bilancio. Che per quanto riguarda Castelfiorentino è sicuramente molto positivo. Come conferma il sindaco Alessio Falorni. "Una serata bellissima, tanta gente si è divertita pur essendoci stato un momento commovente. L’intervento in ricordo del padre di Alessio Stefanelli, dopo il video che lo ha celebrato, ci ha fatto piangere". Il sindaco ha evidenziato il valore del lavoro della giuria "perché è difficile giudicare la bellezza ma le ragazze meritano tutte un applauso". Ma Falorni guarda al futuro. "Ribadisco che la nostra intenzione è far sì che l’atto finale di Miss Toscana diventi un appuntamento fisso e che quest’anno sia stato una partenza". Da Falorni il plauso agli organizzatori del Ccn "Tre piazze" che hanno affiancato la Syriostar. Complimenti che sono stati ricevuti di buon grado da Paolo Antilli, autentico motore dell’organizzazione. "Siamo felici – ha spiegato Antilli - e quello che mi sento di dire ora è che ringraziamo di cuore tutti coloro che si sono adoperati per questo successo. L’ultimo problema in ordine di tempo è stato il meteo che dopo l’acquazzone pomeridiano si è messo fortunatamente al meglio. Noi vogliamo continuare e fare sempre meglio con il sostegno di tutti. E Miss Toscana per noi rimarrà a lungo".

Enrico Salvadori