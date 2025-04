La “Fiera del Gusto“ scalda i motori

Dalle degustazioni ai cooking show passando per una gara tutta dedicata al dolce della tradizione. Fucecchio scalda i motori, torna la “Fiera del Gusto“. Come ogni anno con la primavera, piazza Montanelli e le vie del centro faranno da cornice alla manifestazione promossa dalla Pro Loco di Fucecchio, con il patrocinio del Comune e dell’Unpli Toscana. Giunta alla 19esima edizione, l’iniziativa si aprirà già dalle 9 di domani mattina con un’esposizione di prodotti di tutti i generi alimentari di qualità e un particolare interesse per gli antichi sapori e le tradizioni culinarie. Si potranno degustare prodotti tipici locali e aggirarsi tra i banchi del mercatino artigianale dove non mancherà uno spazio dedicato a piante e fiori. Per l’occasione, via allo shopping con l’apertura straordinaria dei negozi del Centro Commerciale Naturale.

Per il terzo anno consecutivo, sarà anche organizzata una gara sulla preparazione dello zuccherino, dolce caratteristico di Fucecchio nel periodo di carnevale, alla quale tutti gli interessati potranno partecipare contattando la Pro Loco per prenotarsi (telefono 0571 242717 o via mail all’indirizzo [email protected]) e consegnare i dolci la mattina stessa. Nel pomeriggio, alle 17, in programma un cooking show a cura dello Slow Food Condotta San Miniato.