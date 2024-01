La festa in piazza. Musica, brindisi e risate. Tutti col naso all’ingiù per il tombolone

Prima la musica e i balli in compagnia, poi tutti con il naso all’ingiù con foglio e penna per controllare sulla propria tabella i numeri della tombola estratti in piazza. È stato questo il copione della grande festa organizzata per l’ultimo dell’anno in piazza della Vittoria. Tanti giovani e tante famiglie hanno partecipato all’iniziativa aspettando la fine dell’anno in centro storico. A far saltare la piazza a ritmo di musica lo scorso anno era stato il dj empolese ormai conosciuto dai locali (e dai giovanissimi) di tutto il mondo: Jack Mazzoni, ex studente del liceo Virgilio, che aveva accompagnato il pubblico di piazza della Vittoria nel countdown verso il 2023. Questa volta invece non si è puntato su uno special guest per accendere il capodanno, ma su un programma più articolato rivolto a tutti. Risultato finale: una serata movimentata, per il pubblico più giovane ma non solo.

Dalle 22 sono saliti sul palco gli speaker di Radio Lady che si sono alternati all’energia in consolle del dj set Emiliano Geri. E in piazza si sono presentati in molti per ballare sulle note della musica anni Settanta, Ottanta e Novanta, con tanta voglia di divertimento. Poi la grande novità della serata con la prima edizione del ’Tombolone’ con tanto di montepremi da mille euro che ha coinvolto tutta la piazza a ritmo di numerini estratti sul palco. Sullo sfondo luci e decorazioni di Empoli Città del Natale. Allo scoccare della mezzanotte brindisi all’insegna del divertimento e fuochi d’artificio per salutare il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno.