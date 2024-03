La festa delle donne. Iniziative per riflettere. Con una raccolta fondi contro le violenze

Raccolte fondi, momenti di incontro e sensibilizzazione. Iniziative benefiche e performance teatrali. Non c’è retorica, largo alla sostanza; l’Empolese Valdelsa celebra la Giornata Internazionale della Donna con un ricco programma di eventi disseminati tra circoli, musei, scuole e biblioteche. Alle 18,30 alla sede dell’associazione culturale Il Torrino di Monterappoli si svolgerà un incontro con il Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Alle 20 (su prenotazione) tutti a cena al ristorante il Rifugio; una parte del ricavato sarà devoluto a Casa Matilda, casa accoglienza per donne e bambini vittime di violenza. Sarà una Festa della Donna all’insegna della solidarietà anche quella proposta da Pellemoda. L’azienda di abbigliamento in pelle del Terrafino organizza un’asta benefica straordinaria per raccogliere fondi, anche in questo caso, a sostegno di Lilith. Dalla collaborazione con il centro antiviolenza nasce l’evento charity, tutto ’made in Empoli’. Al centro, 30 ritratti al femminile del fotografo empolese Andrea Varani, scatti messi all’asta a partire dalle 18 all’Atelier Bagnoli di Montelupo, in un evento patrocinato dal Comune di Empoli.

Tutto pronto anche per la terza edizione del Premio ’Contessa Emilia’. La premiazione alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, si terrà proprio per la Festa delle donne, alle 21. Per la prima volta sarà assegnata una menzione d’onore a una donna empolese che ha compiuto un’azione di straordinario valore verso la propria comunità, distinguendosi per umiltà, umanità, coraggio, dedizione, lavoro o azioni di contrasto alla violenza di genere.

Chi ama l’opera potrà invece festeggiare l’8 marzo in musica. Il teatro Il Momento di Empoli propone alle 21,15 ’La Boheme’. Anche a Castelfiorentino la festa si fa sulle poltroncine rosse ed è nel ricordo di Floriana Garosi e Varisa Volterrani, due donne (entrambe consigliere comunali) che hanno svolto un ruolo importante nel dopoguerra fino agli anni ‘80. Floriana era stata staffetta partigiana e ha poi ricoperto il ruolo di presidente onorario Anpi mentre Varisa è stata protagonista di numerose lotte sindacali a sostegno dei diritti delle confezioniste. Al Ridotto del Teatro del Popolo andrà in scena anche una performance per ricordare il delitto Matteotti a 100 anni da quel tragico evento, attraverso i punti di vista di due donne schierate su fronti opposti: Velia Titta (la moglie di Matteotti) e Margherita Sarfatti, una delle amanti più note di Mussolini. E’ nutrito, insomma, il programma proposto dallo Spi Cgil Lega di Castelfiorentino (Coordinamento Donne) dalle 16.30 in poi ad ingresso libero.

"E’ la prima volta - anticipa Nadia Meacci, segretaria Spi Cgil Lega di Castelfiorentino – in cui ricordiamo a teatro due donne di Castelfiorentino. Contiamo di ripetere questo format anche nelle edizioni future". Sarà un 8 marzo "senza mimose" quello del Circolo Il Progresso di Montelupo. Alle 20 il benvenuto a cura di Auser per poi lasciare spazio a una donna speciale, Maura Tombelli. La fondatrice dell’Osservatorio di San Vito, racconterà di una vita dedicata al cielo e alle stelle. Denso di appuntamenti, infine, il programma della Commissione Elette e Nominate del Comune di Fucecchio che dal 2 arriva al 16 marzo. Segnaliamo domani al plesso moda del Checchi ’Insieme contro la violenza’, incontro riservato agli studenti con i referenti di Lilith. Alle 15 di sabato c’è ’Un albero per la vita’, piantumazione di alberi con targa. Un’iniziativa green per testimoniare la forza delle donne.

Ylenia Cecchetti