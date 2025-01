La festa della Municipale. Messa con l’arcivescovo: "Un momento di incontro"

"La celebrazione di San Sebastiano, patrono della polizia municipale è sempre un momento bellissimo di incontro di tutto il nostro personale in servizio e dei colleghi già andati in pensione. Quest’anno abbiamo avuto l’onore di avere con l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli ad officiare la messa e per questo abbiamo ritenuto giusto festeggiare celebrare questa ricorrenza a Castelfiorentino". E’ così che il comandante della polizia municipale dell’Unione dei Comuni, Massimo Luschi, ha commentato le celebrazioni svoltesi ieri mattina presso il Santuario di Santa Verdiana.

Prima della funzione, monsignor Gambelli ha incontrato nel prato della chiesa il nucleo cinofilo della municipale dell’Unione, per poi recarsi sul sagrato del santuario dove sono intervenute le autorità: il sindaco Francesca Giannì, il presidente dell’Unione dei Comuni Alessio Mugnaini, il delegato della polizia municipale per l’Unione Simone Londi ed il comandante Luschi (alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine, delle autorità civili e militari e dei rappresentanti delle varie amministrazioni comunali). Gli amministratori hanno quindi ringraziato la polizia municipale per il lavoro svolto ed è stato osservato un minuto di silenzio in memoria degli agenti e dei colleghi delle forze dell’ordine caduti in servizio.

A concelebrare la messa c’erano il parroco di Santa Verdiana don Alessandro Lombardi, don Valentino Cheli (parroco di Santa Maria della Marca) ed il diacono Alessandro Pippi (consacrato lo scorso ottobre ed attuale comandante della municipale di Montecatini Terme). Al termine della funzione liturgica, Luschi ha infine donato all’arcivescovo Gambelli una croce pettorale realizzata dalla Paolo Penko partendo dalla piccola teca circolare che custodisce le reliquie di tre sante della terra in cui è cresciuto: Santa Verdiana di Castelfiorentino, Beata Giulia di Certaldo e Santa Fina di San Gimignano. E don Alessandro è stato omaggiato con un piatto di ceramica raffigurante lo stemma scelto da Papa Francesco per il Giubileo 2025.

Giovanni Fiorentino