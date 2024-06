La festa del vetro a Torre. Per cinque giornate stand, mostre e iniziative

È stato definito il programma della ventisettesima edizione della festa del vetro a Torre: cinque giornate che si snoderanno attraverso una serie di eventi che spaziano dalla gastronomia alle dimostrazioni pratiche da parte dei mastri vetrai. Iniziando dalla giornata inaugurale di mercoledì prossimo: si parte alle 18 con la messa celebrata dal cardinale Ernest Simoni, seguita dalla benedizione e dall’inaugurazione del tabernacolo della Madonna dei vetrai. La serata si concluderà con la "Cena del vetraio" che inizierà alle venti, ma le iniziative proseguiranno ogni giorno sino alla domenica successiva. Ci saranno anche stand in cui poter acquistare prodotti artigianali, oltre a una mostra fotografica e a un’esposizione di manufatti storici. Il ricavato delle serate organizzate dalla Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino con il patrocinio del Comune sarà investito nell’acquisto di una nuova ambulanza, da mettere in dotazione per le emergenze sanitarie.