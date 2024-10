La domenica? Si passa insieme al Museo

Torna a Montelupo l’appuntamento con l’iniziativa "Tutti al Museo", un’occasione per passare un pomeriggio pieno di attività creative e culturali dedicata a tutta la famiglia. Dalle 16 alle 17 si terrà una visita guidata alla collezione permanente del Museo e alla mostra "Terre di Spezierie. Ceramiche di Montelupo per Santa Maria Nuova e le farmacie storiche della Toscana". La visita, condotta da Benedetta Falteri, direttrice della Fondazione Museo Montelupo, si concluderà alla Fornace con una dimostrazione di pittura su ceramica. Inoltre, come ogni prima domenica del mese, il Museo della Ceramica sarà visitabile gratuitamente dalle 9 alle 19. Dalle 17 alle 18 presso la Fornace del Museo spazio invece al laboratorio per bambini e ragazzi (5-12 anni) di manipolazione dell’argilla dal titolo "Animaletti del bosco", con l’artista Serena Tani (nella foto). Saranno realizzati degli animaletti in argilla, usando le tecniche tipiche della modellazione. Chi lo vorrà, potrà anche cuocere il proprio manufatto nel forno del museo, ma visto che si tratta di un’operazione che ha bisogno di un po’ di tempo per completarsi sarà poi il Museo a contattare i diretti interessati quando l’oggetto sarà pronto per essere ritirato. Per prenotarsi è sufficiente telefonare allo 0571 1590300 oppure scrivere una mail a [email protected].